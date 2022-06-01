Donovan magicien bluffe les stars (1/6)
Donovan, jeune prodige de la magie, s’est rapidement imposé comme l’un des illusionnistes les plus talentueux de sa génération. Sa notoriété grandissante en Belgique l’a propulsé sur la scène internationale, lui permettant de côtoyer et d’éblouir les plus grandes célébrités. Dans son émission « Donovan magicien bluffe les stars », l’illusionniste de 22 ans repousse les limites de son art en surprenant des personnalités de renom. Ce show exceptionnel, divisé en plusieurs épisodes, nous emmène entre Bruxelles et Paris, où Donovan déploie tout son talent pour émerveiller artistes et sportifs. Dans cet épisode, Donovan enchaîne les rendez-vous entre Bruxelles et Paris pour tenter de surprendre Garou, Kev Adams, Yannick Noah, Jérémy Ferrari, McFly et Carlito, Malik Bentalha, Gad Elmaleh et Michel Drucker. © RTL TVI (BELGIQUE)

