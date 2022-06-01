Dragon ball
S1 E1 - Le grand départ

Sangoku est un petit garçon doté d'une queue de singe qui vit tout seul dans la montagne depuis la mort de son grand-père. Un jour, il fait la connaissance de Bulma, une jeune fille au fort tempérament. Celle-ci est à la recherche de sept boules de cristal qui permettent, une fois réunies, d'appeler le dragon Sheron afin d'exaucer n'importe quel vœu. Sangoku et Bulma décident de se mettre en quête du précieux trésor... © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Série | Anime | Action

