Épisode 1 - Daï, le petit héros

Vivant sur l’île de Dermline, Dai suit un entraînement de mage sous la tutelle de son père adoptif, Brass. Alors que le monde jouit désormais d’une apparente tranquillité, le roi du mal renaît de ses cendres et déchaîne ses sbires. C’est dans ce contexte troublé que l’adolescent rencontre l’évêque Temjin, Baron le sage et la princesse Léona... © SANJO RIKU, INADA KOJI/ SHUEISHA, The Adventure of Dai Project © SQUARE ENIX., CO LTD.