Eaux profondes
Eaux profondes
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Vic et Melinda Van Allen forment un couple en apparence parfait, vivant dans une petite ville huppée. Leur mariage repose pourtant sur un équilibre fragile : Melinda multiplie les liaisons extraconjugales, tandis que Vic accepte cette situation à condition qu’elle n’abandonne pas le foyer. Mais derrière son calme inquiétant, Vic cache une jalousie sourde. Lorsque les amants de Melinda commencent à disparaître mystérieusement, les soupçons se tournent vers lui. © REGENCY ENTERTAINMENT

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Téléfilm | Thriller

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