Vic et Melinda Van Allen forment un couple en apparence parfait, vivant dans une petite ville huppée. Leur mariage repose pourtant sur un équilibre fragile : Melinda multiplie les liaisons extraconjugales, tandis que Vic accepte cette situation à condition qu’elle n’abandonne pas le foyer. Mais derrière son calme inquiétant, Vic cache une jalousie sourde. Lorsque les amants de Melinda commencent à disparaître mystérieusement, les soupçons se tournent vers lui. © REGENCY ENTERTAINMENT