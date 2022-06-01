Odessa Berken, adjudant-chef de la gendarmerie maritime, est investie d'une enquête pour disparition inquiétante sur la base navale de Brest. Le chef de l'unité des fusiliers marins, Frédéric Le Gall, a signalé l'absence suspecte d'un de ses hommes, Yassin Rhaled, 22 ans. Bientôt, le corps du soldat est repêché au pied des falaises de la presqu'île de Crozon. Si son arrivée sur le port militaire ne passe pas inaperçue, Odessa ne se laisse pas intimider par le silence de ses collègues... © MEDIAWAN