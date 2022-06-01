En route vers le mariage : un amour de Saint-Valentin
En route vers le mariage : un amour de Saint-Valentin
Très occupés par la gestion de leur auberge qui rencontre un succès florissant, Mick et Olivia se réjouissent de pouvoir enfin passer un week-end en amoureux pour la Saint-Valentin. Mais voilà que leurs familles respectives s'invitent à l'auberge. Julie rend visite à son père Mick et lui annonce qu'elle souhaite quitter la faculté pour devenir cheffe culinaire. Bonnie, la sœur de Mick, annonce qu'elle souhaite se marier ce même week-end avec Sean, un ancien musicien qui a fait faux bond à Mick lors d'un concert dans le passé… © PARAMOUNT PICTURES

Téléfilm | Romance

