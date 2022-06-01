Familles de paysans, 100 ans d'histoire
De l’entre-deux-guerres à aujourd’hui, des images d’archives centenaires aux témoignages de six familles d’agriculteurs, ce documentaire, porté par Karine Le Marchand, retrace les bouleversements du monde agricole. En 100 ans, les agriculteurs ont vu se refaçonner leur métier : ils sont passés de la charrue au tracteur commandé par GPS, du fumier aux pesticides puis au bio, ils ont dû mécaniser leur exploitation, et produire toujours plus dans une logique industrielle. La France comptait plus de 2 millions de fermes avant-guerre, il y en a moins de 400 000 aujourd’hui. « Familles de paysans » retrace 100 ans de la grande histoire agricole à travers le destin et les souvenirs de six familles d’agriculteurs. © POTICHE PROD

