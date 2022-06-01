En territoire ennemi
En pleine guerre des Balkans, Chris Burnett, un jeune lieutenant des forces armées américaines, se voit confier une mission de reconnaissance en Europe de l'Est. Il est accompagné de son meilleur ami. Les deux hommes découvrent l'existence d'une fosse commune mais leur avion est abattu par un missile. Par miracle, Chris s'en sort indemne. Désarmé et sous le choc, il n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite, traqué par des Serbes dont il ignore les intentions. Son supérieur, l'Amiral Leslie Reigart est bien décidé à braver les directives de l'OTAN pour organiser une mission de sauvetage clandestine… © WALT DISNEY (groupe)

