Love in New York
Découvrez New York, la ville qui ne dort jamais. Entre Harlem ressuscité, Bronx réinventé et Brooklyn branché, chaque quartier dévoile sa propre âme. Au cœur de cette métropole lumineuse et démesurée, Manhattan brille toujours comme l’étoile centrale. Icône du cinéma, de la musique et de la littérature, New York fascine autant qu’elle étourdit. Une ville-monde où tout semble possible… même l’amour. Mais comment s’aime-t-on dans la ville de tous les superlatifs ? © AMPERSAND

