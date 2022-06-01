Ce documentaire raconte le fabuleux destin d'un petit provincial issu d'un milieu populaire qui, en restant fidèle à ce qu'il était, va faire rire la France entière pendant 15 ans. Symbole d'une époque, Fernand Raynaud va être le témoin du bouleversement de la société française dont il tirera matière à faire rire. Découvrez le parcours de cet homme têtu qui a influencé toute une génération de comiques et n'a cessé de montrer du doigt notre pays sur le mode de la comédie. © LABEL IMAGE PRODUCTION