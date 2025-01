Fabien Olicard veut répondre aux grandes questions de l’univers ! Le temps existe-t-il vraiment ? Peut-on le détourner ? Et le plus important : à quelle heure on mange ? Pour y répondre, Fabien se fait aider d’un panel d’humoristes de haut-vol tels que Alex Vizorek, qui aborde la question de l’espérance de vie, Véronique Gallo, qui regrette comment son corps change avec le temps, ou encore de Jeff Panacloc, qui n’a rien compris au thème du spectacle ! Avec Alex Vizorek, Jeff Panacloc, Véronique Gallo, Les Décaféinés, Jean-Michel Martel, Blandine Lehout, PV et Sarah Lélé. © Comme chez nous Productions