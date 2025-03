La France a longtemps été traversée par un axe central qui délimitait la droite de la gauche. Il y avait jadis des voitures de droite et des voitures de gauche. Des sports de droite et des sports de gauche... Mais qu’en est-il de l’humour ? Sur un ton décalé et sous forme d'une enquête amusante, découvrez le classement des grandes figures de l’humour entre la gauche et la droite, des années 60 à aujourd’hui ! Et si de nos jours le champ politique n’a jamais été aussi fragmenté, est-il toujours possible de clamer : « Dis-moi ce qui te fait rire, je te dirai pour qui tu votes ! » ? © LABEL IMAGE PRODUCTION