Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson - Bande annonce

Alors que débute le 50e Hunger Games, la peur s'empare de Panem : pour le Quarter Quell, deux fois plus de tributs seront sélectionnés. Dans le District 12, Haymitch Abernathy voit ses rêves s'effondrer lorsqu'il est tiré au sort. Arraché à sa famille et à celle qu'il aime, il rejoint le Capitole avec trois autres tributs. Mais dans cette édition où tout semble joué d'avance, Haymitch est prêt à se battre et à faire résonner son combat bien au-delà de l'arène. © M6 Créations