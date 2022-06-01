Logan - alias Logfive : peut-on rire de tout ?

Et si votre vie était un équilibre entre cinq piliers ? La famille, les amis, la santé, le travail, l’âme. Quelle sphère portez-vous à bout de bras en ce moment ? Laquelle avez-vous sacrifiée ? Laquelle vous manque ? Dans SPHÈRE5, des invités répondent à Ophélie Meunier et Carole Juge-Llewellyn à une des questions de la vie qu'on s'est tous posés au moins une fois. Peut-on tout pardonner ? Pourquoi sommes-nous de plus en plus obsédés par nos performances ? Les réseaux sociaux ont-ils tué l'amitié ? Une question fil rouge, un invité, une conversation longue... © 787 Prod