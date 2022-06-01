Immoral guild
Immoral guild
m6replay

Épisode 1 - Tu peux compter sur moi !

Kikuru Madan, chasseur de la guilde de Mebuki, a passé sa vie à défendre sa ville. Un jour, il réalise qu'il n'est pas trop tard pour enfin profiter de sa jeunesse, mais il doit d'abord entraîner un successeur avant de partir à la retraite. Un cortège de jeunes et charmantes prétendantes va se présenter… avec les ennuis qui vont avec ! © Taichi Kawazoe/ SQUARE ENIX, Immoral Guild PARTNERS

Série | Animé | SF & Fantastique

Saison 1Saison 1

