Initial D : first stage
Initial D : first stage
m6replay

Épisode 1 : Le drift ultime de Tofu-man

Takumi Fujiwara, lycéen discret, livre du tofu tous les matins pour l’entreprise familiale sur les routes sinueuses du Mont Akina, au volant d’une vieille Toyota AE86 Trueno. Sans en avoir conscience, il a acquis des compétences de pilotage exceptionnelles. Quand son talent attire l’attention des coureurs locaux, Takumi se retrouve malgré lui entraîné dans le monde compétitif et risqué des courses de rue, affrontant des adversaires toujours plus rapides. © Based on the manga

Voir la vidéo

Série | Animé | Action

Saison 1Saison 1

Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Assassination classroom
    m6replay
  • Paradox Live THE ANIMATION
    6play
  • GTO
    6play
  • Sorcerous stabber Orphen
    6play
  • K-ON !
    m6replay
  • Burning kabaddi !
    m6replay
  • Overlord
    6play
  • Urusei Yatsura
    6play
  • Initial D : first stage
    m6replay
  • Les quatre frères Yuzuki
    6play
  • Kono Oto Tomare
    m6replay
  • Le Rakugo ou la vie
    m6replay