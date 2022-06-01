Épisode 1 : Le drift ultime de Tofu-man

Takumi Fujiwara, lycéen discret, livre du tofu tous les matins pour l’entreprise familiale sur les routes sinueuses du Mont Akina, au volant d’une vieille Toyota AE86 Trueno. Sans en avoir conscience, il a acquis des compétences de pilotage exceptionnelles. Quand son talent attire l’attention des coureurs locaux, Takumi se retrouve malgré lui entraîné dans le monde compétitif et risqué des courses de rue, affrontant des adversaires toujours plus rapides. © Based on the manga