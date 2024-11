Matilda, la cadette du réputé chef Gordon Ramsay, anime avec entrain cette nouvelle série mettant en scène le clan Ramsay. Brillante, talentueuse et suivant les traces de son paternel, Matilda n'hésite pas à user de créativité pour épater ses convives. À chaque épisode, elle propose 3 plats en lien avec un événement familial ou une réception qu'elle organise. Suivez les aventures de Matilda, des jumeaux Jack et Holly, de l'aînée Megan, et de leurs parents, en vacances pour l'été à Los Angeles. Un accès privilégié dans l'univers familial, et rocambolesque, de l'une des familles les plus en vogue ! © ALL3MEDIA