Bientôt, Gerda et Kai tombent amoureux, et la jeune fille se sent revivre. Mais un soir, Kai reçoit un éclat de glace dans l'œil. Il devient alors distant et méprisant. Une femme mystérieuse arrive à l'hôtel et enlève Kai, qui n'oppose guère de résistance. Gerda part à sa recherche... © Shout! Factory, LLC