Marie Lemaire, veuve et héritière de la plus grosse verrerie de Biot, est empoisonnée lors d’un dîner qui regroupe une association de commerçants, faisant de tous les convives de potentiels suspects. Olivia Rousseau, autre participante et ex-maîtresse de François Lemaire, meurt quelques jours après à son domicile. Dans une lettre, elle déclare avoir empoisonné Marie et s’être donné la mort de la même manière. Un dénouement qui pousse la vice-procureure Elisabeth Richard à poursuivre l'enquête. © FILMS ET PICTURE