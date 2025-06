Un homme d'affaires à la réputation sulfureuse a été retrouvé assassiné sur la jetée du port de Toga, à Bastia. Détail énigmatique et frappant : ses oreilles ont été tranchées. La commandante Gabrielle Monti, dont c'est la première affaire depuis son retour au pays, doit faire ses preuves dans une enquête où la victime a été autrefois suspectée de chantage et de meurtre par son père, le juge d'instruction Xavier Monti. Un père avec lequel Gabrielle a toujours entretenu des relations conflictuelles depuis la mort de son frère trente ans plus tôt... © FILMS ET PICTURE