Jesse demande à Sydney de lui confier une affaire à Boston afin de s'occuper l'esprit. Lorsqu'il voit, sur une photo de scène de crime, un chien près du corps de sa maîtresse assassinée, Mavis Davies, il choisit de s'intéresser à cette affairenon résolue... et d'adopter le chien. Un chien qui vient «remplacer» son fidèle Reggie, qui est mort et que Jesse considérait comme sa conscience. Richard Steele, un tueur en série surnommé «l'Éventreur de Boston», a avoué les meurtres de trois autres prostituéesmais pas celui de Mavis, une femme mariée qui se prostituait occasionnellement et qui a été tuée selon le même mode opératoire que les autres victimes. © SONY