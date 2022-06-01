S1 E1 - Embrasser le diable

Ambitieuse, Jessica King rêve à de plus hautes responsabilités dans la Police. C'est alors qu'elle est nommée à la tête de l'Unité Spéciale d'Investigation de Toronto, à la place du lieutenant Spears. Elle, qui affectionne les talons de 15 cm et les jupes moulantes, va devoir prouver sa légitimité à cet inspecteur chevronné qui travaille maintenant sous ses ordres. King ne fait donc pas l'unanimité au sein de son équipe mais tous vont devoir apprendre à travailler ensemble... © SHOWCASE 2012