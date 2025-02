Leah Dale, professeure d'université, soupçonne sa brillante étudiante Rose Vaughan d’avoir triché sur une dissertation qu’elle juge trop parfaite. Cette accusation anodine va devenir l'objet d'une lutte psychologique intense et rendre leur relation explosive, menaçant de bouleverser leurs vies et celles de leur entourage. © Cheat Productions Ltd 2018