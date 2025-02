Eden, en Australie. Alors que Scout vient d'avouer ses sentiments à sa meilleure amie lors d'une soirée, les deux jeunes femmes disparaissent mystérieusement. L'enquête qui s'ensuit provoque une série de réactions en chaîne, dévoilant au grand jour les sombres secrets des habitants et bouleversant à jamais ce paisible paradis côtier. © 2020 Every Cloud Productions Pty Ltd, Stan Entertainment Pty Ltd, All3Media International, Screen NSW et Screen Australia