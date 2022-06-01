K-ON !
K-ON !
m6replay

Épisode 1 - Dissolution !

Yui Hirasawa, adolescente pétillante mais maladroite, rejoint le club de musique sur le point d’être dissous, faute de membres. Elle n’a jamais joué d’un instrument, mais ses nouvelles amies l’accueillent avec enthousiasme. Rapidement, elles forment le groupe Ho-kago Tea Time… Entre concerts scolaires, compositions improvisées et goûters après les cours, elles tissent un lien d’amitié fort ! © kakifly • Houbunsha/Sakura High Band

Série | Comédie | Musique

