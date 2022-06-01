Surpris par un paparazzi avec Éléna, sa maîtresse, célèbre mannequin, le milliardaire Pierre Levasseur tente d'éviter un divorce sanglant en inventant un mensonge invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo d'un passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Éléna n'est pas avec lui mais avec Pignon, modeste voiturier. Levasseur, pour accréditer son imposture, est obligé d'envoyer la trop belle Éléna vivre avec Pignon. © Gulli