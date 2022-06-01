La doublure
La doublure
gulli

Surpris par un paparazzi avec Éléna, sa maîtresse, célèbre mannequin, le milliardaire Pierre Levasseur tente d'éviter un divorce sanglant en inventant un mensonge invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo d'un passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Éléna n'est pas avec lui mais avec Pignon, modeste voiturier. Levasseur, pour accréditer son imposture, est obligé d'envoyer la trop belle Éléna vivre avec Pignon. © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Comédie | Pour les grands enfants

Vous aimerez aussi...

  • Rush hour 3
    6terreplay
  • Quasimodo d'El Paris
    m6replay
  • I love Greece
    m6replay
  • Beaux-parents
    w9replay
  • The Truman show
    6terreplay
  • Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
    6terreplay
  • Le siffleur
    m6replay
  • Envoyés très spéciaux
    m6replay
  • Encore heureux
    m6replay
  • Mon voisin le tueur
    m6replay
  • Ma sorcière bien-aimée
    m6replay
  • Hitch, expert en séduction
    m6replay