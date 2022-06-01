La fille du puisatier
La fille du puisatier
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Patricia, la fille ainée du puisatier Pascal Amoretti, s'éprend de Jacques Mazel, un jeune aviateur issu d'une riche famille de commerçants. Lorsque la guerre éclate, Jacques part au combat, ignorant que Patricia est enceinte. Blâmée par son père, la jeune femme est également rejetée par les parents de Jacques qui refusent de reconnaître l'enfant. Félipe, l'aide du puisatier, propose d'épouser Patricia et de reconnaitre l'enfant. Mais les Mazel, qui viennent d'apprendre que leur fils Jacques est porté disparu, s'interposent… MK2

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Film | Film français

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