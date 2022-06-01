La ligue des gentlemen extraordinaires
L'aventurier Allan Quatermain dirige la Ligue des gentlemen extraordinaires, association de sept super-héros légendaires comprenant le mystérieux capitaine Nemo, la femme vampire Mina Harker, l'invisible Rodney Skinner, le jeune et intrépide agent secret américain Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray et l'inquiétant duo Jekyll et Hyde. Venus des horizons les plus divers, les membres de la Ligue sont de farouches individualistes, des exclus au passé ténébreux et agité, dont les facultés hors norme constituent à la fois un atout et une malédiction. Ils doivent en peu de temps nouer des rapports de confiance et apprendre à fonctionner en équipe… © WALT DISNEY COMPANY (THE)

