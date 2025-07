Richard, un jeune Américain, est parti en Thaïlande pour vivre une expérience en marge des circuits touristiques. Dans un hôtel miteux de Bangkok, il rencontre Daffy, un homme étrange qui lui parle d'une île légendaire et paradisiaque, vierge de toute civilisation. Le lendemain, Richard découvre le cadavre de Daffy, qui s'est vraisemblablement suicidé après lui avoir laissé la carte de l'île. Richard persuade un couple de jeunes Français, Étienne et Françoise, de l'accompagner dans sa quête. Mais le paradis se transforme vite en enfer... © WALT DISNEY COMPANY (THE)