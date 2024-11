Série | Policier | Drame Tom, le beau-père de Faith, prend en charge l’accusation de Madlen, tandis que Faith et Cerys la défendent. Will, la victime, s’était temporairement endetté dans le but d’agrandir le terrain de sa ferme. Sa femme et lui étaient en passe de divorcer. Faith a toujours une dette envers Gael.