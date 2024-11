Découvrez la MMA Academy, une compétition intense où 28 combattants amateurs, hommes et femmes, s'affrontent pour réaliser leur rêve ultime : intégrer une prestigieuse ligue professionnelle et remporter 10 000 € pour lancer leur carrière. Sous la direction de GregMMA, avec Jérôme Le Banner comme parrain, et coachés par les combattants UFC Morgan Charrière et Taylor Lapilus, ces talents venus de tous horizons se surpasseront pour triompher. Qui osera entrer dans la cage et prouver qu'il ou elle a l'étoffe d'un(e) champion(ne) ? Une aventure où seul(e)s les plus déterminé(e)s écriront leur légende ! © AH PRODUCTION !