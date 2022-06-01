Issa Doumbia et ses chroniqueurs vous révèlent le classement des vidéos de dérapages, de la 100e position jusqu'au podium final ! Du rire, des larmes, des cheveux qui brûlent, des interviews qui tournent au fiasco, des chutes d'enfants et de stars françaises, des acrobaties hilarantes, des animaux cascadeurs, des dérapages inévitables et parfois gênants, ce classement permet de sacrés fous rires ! Mais ce n'est pas tout, Issa Doumbia réserve quelques surprises à ses chroniqueurs et son invité, Moundir. Quelle vidéo occupera la première place du podium ? © Gulli