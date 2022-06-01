Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier- spéciale gros boulets
Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier- spéciale gros boulets
gulli

Issa Doumbia et sa bande de chroniqueurs révèleront et commenteront avec humour et décalage le classement des vidéos spéciales gros boulets toutes plus drôles les unes que les autres. De la 100e position au podium final, découvrez des sportifs pas toujours très doués, des chanteurs en carton, des enfants très très maladroits, des journalistes qui dérapent. Bref, les plus gros boulets dans toutes les catégories ! Comme toujours, les chroniqueurs et les deux invités ne seront pas au bout de leur surprise : jeux, happenings, gages et surtout dossiers sont au programme de ce numéro ! Et Issa Doumbia risque de les surprendre : pour cette spéciale gros boulets, vous allez découvrir que nos chroniqueurs et invités ont eux aussi quelques dossiers gros boulets à leur actif ! Capucine Anav et Chris Marques rejoignent cette ambiance survoltée pleine de vannes, de bonne humeur et de délires avec des vidéos à pleurer de rire ! © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Emission | Pour les grands enfants

Vous aimerez aussi...

  • Abonnée au crime
    tevareplay
  • Qui veut épouser mon fils ?
    m6replay
  • Beyblade X
    gulli
  • Gemini Man
    6play
  • Mariés au premier regard
    m6replay
  • Les mystères de l'école de gendarmerie
    tevareplay
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • L'héritage
    tevareplay
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Très très bon
    parispremierereplay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Le caméléon
    6terreplay