Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale moments de solitude
Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale moments de solitude
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Issa Doumbia et sa bande de chroniqueurs vous révèlent le classement des vidéos de moments de solitude, de la 100e position jusqu'au podium final ! Des journalistes malchanceux, des tutos qui tournent mal, des sportifs qui auraient mieux fait de rester chez eux, des cascadeurs du dimanche ou bien des challenges qui virent au fiasco, Issa vous promet des vidéos à pleurer de rire ! Mais ce n'est pas tout, Issa Doumbia réservera quelques surprises à ses chroniqueurs et ses invités, Camille Cerf et l'humoriste Cartman. Quelle vidéo occupera la première place du podium ? © Gulli

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Jeunesse | Emission | Pour les plus grands

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