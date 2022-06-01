Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale moments gênants
Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale moments gênants
gulli

Aux côtés d'Issa Doumbia, Roxane, Norbert Tarayre et Priscilla Betti ont concocté une émission pleine de rires, de bonne humeur mais surtout de moments gênants ! Ils révèleront et commenteront avec humour et décalage le classement des vidéos 100 % moments gênants, de la 100e à la première place. Au programme : des plateaux télé à pleurer de rire, des sportifs qui auraient préféré ne pas être filmés, des journalistes pas vraiment tout-terrain, des enfants qui ont un peu la poisse, des discours qui dérapent… Bref que des champions de la gêne qui auraient largement préféré ne pas être filmés ! Estelle Denis et Vincent Desagnat rejoignent cette ambiance survoltée ! Quelle vidéo occupera la première place du podium ? © Gulli

Jeunesse | Emission | Pour les grands enfants

