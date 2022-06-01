Tout bascule
Qu’est ce qui peut bien pousser un homme à divorcer deux heures après s’être marié ? Jacques Lasségué, publicitaire renommé et séducteur impénitent, s'est enfin résigné à épouser Corinne. Alors que sa noce se déroule à cent mètres de sa résidence secondaire, il se réfugie chez lui à sa sortie de l'église. Sa sœur Lucie, en jetant du riz sur les mariés, lui a envoyé un grain de riz dans l'œil. C'est le grain qui va enrayer la machine car à partir de là… tout bascule ! Notre héros se trouve projeté dans un déferlement de catastrophes et de quiproquos détonants. © LA COMPAGNIE DES INDES

  • Tout bascule
    Tout bascule

    2:04:16

    Hier

