W9 d'or 2023 : qui sont les n°1 de l'année ?
Élodie Gossuin vous donne rendez-vous pour la cérémonie musicale de l’année sur W9 : les W9 d’Or. Pour cette nouvelle édition, les artistes qui ont le plus brillé en 2023 seront récompensés et les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année ! Au programme : Soprano, Matt Pokora, SDM, Kimberose, la Troupe de Molière, Mentissa, Werenoi, Naps, Nej, Nuit Incolore, le phénomène Skeu Skeu et tous les vrais Numéros 1 de l’année ! Tous les artistes les plus regardés, écoutés et diffusés de l’année 2023 seront là ! © FREMANTLE MEDIA FRANCE

