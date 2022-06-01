Issa Doumbia embarque son invité, Jean-Pascal Lacoste, et ses chroniqueurs Priscilla Betti, Gwendal Marimoutou et SoAnne pour une aventure en pleine nature ! Entre les vidéos hilarantes de vacances qui tournent à la catastrophe, les demandes en mariage gâchées, les pique-niques sauvages et les animaux imprévisibles, personne ne sera épargné ! Entre surprises, fous rires et gros moments de panique, la soirée promet d'être mouvementée ! Une seule certitude : face à la nature, personne n'est à l'abri… surtout du fou rire ! © Gulli