Issa Doumbia, entouré de Tareek, Gwendal Marimoutou et Priscilla Betti, accueille Juju Fitcats pour une soirée complètement déjantée sur les plus grands fails sportifs jamais vus ! Des Mbappé de la loose, des Michael Jordan en perdition, des animaux accrocs au sport, des champions de yoga qui se coincent le dos… et des exploits aussi improbables qu'hilarants ! Sur le plateau, chroniqueurs et invitée vont eux aussi relever des défis complètement barrés : hip trusts improbables, patinage sans patin, et même un bras de fer face à la femme la plus forte d'Europe ! Une seule règle : plus c'est raté… plus c'est drôle ! © Gulli