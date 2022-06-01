Les amateurs
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Épisode 1

La trentaine entamée, Vincent travaille pour le département de la Meurthe-et-Moselle et vient de se faire larguer par sa petite amie Louise, qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans les mêmes locaux que Vincent. Après avoir répondu à un appel sur un téléphone égaré sur le lieu d’un accident de voiture, Vincent et Alban se retrouvent empêtrés dans un dangereux complot criminel qui bouleverse leur vie. © CALT DISTRIBUTION

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Série | Humour

Saison 1

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