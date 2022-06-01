Les blagues de Toto
Les blagues de Toto
gulli

À l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d'une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que, pour une fois, il n'a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête. © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Film jeunesse | Pour les plus grands

Vous aimerez aussi...

  • Taxi Driver
    6play
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Baby Born
    gulli
  • Cacau
    m6replay
  • Hawaii 5-0
    6terreplay
  • Pékin express
    m6replay
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Hangman
    6play
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Supercopter
    parispremierereplay
  • 9-1-1
    tevareplay