Maria Bodin et ses 87 printemps florissants de dynamisme, élève seule son imbécile-heureux de fils Christian dans la petite ferme familiale. Le fils passe pour la énième fois son CAP de charpentier et la mère est prise de vapeurs amoureuses. Cette comédie familiale et rurale hilarante dépeint avec force, humour et tendresse le quotidien de la vie à la campagne. © AGENCE BJP