Les Croods
Les Croods
gulli

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement conscience que s'ils n'évoluent pas... ils appartiendront à l'Histoire. © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Film jeunesse animation | Pour les plus grands

Vous aimerez aussi...

  • Pokémon le film : Diancie et le cocon de l'annihilation
    gulli
  • Pokémon le film : Hoopa et le choc des légendes
    gulli
  • Mina mission rebelle
    gulli
  • LOL Surprise The Skate Dance Movie
    gulli
  • Kirikou et les hommes et les femmes
    m6replay
  • Kirikou et la sorcière
    m6replay
  • Kirikou et les bêtes sauvages
    m6replay
  • Pirate academy
    gulli
  • Bienvenue chez les Casagrandes
    gulli
  • Monster High
    gulli
  • Bienvenue chez les Loud
    gulli
  • Jamie a des tentacules
    gulli