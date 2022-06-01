Les fantômes du Havre
Les fantômes du Havre
6play

Des ouvriers découvrent un cadavre momifié, emmuré dans la cheminée d'un appartement du Havre. La capitaine de police Ariane Sallès est chargée de l'enquête. À ses côtés, pour l'épauler, son ami et collègue Gaspard Lesage ainsi que le reconnu Professeur Valetti. Alors que le mystère s'épaissit autour de l'identité du corps, les membres d’une famille respectée de la région semblent liés à l’affaire. En fouillant dans leur passé, Arianne exhume d'étranges secrets dont celui entourant la disparition de leur fille, Claire... © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

TéléfilmsTéléfilms

  • Les fantômes du Havre
    tevareplay

    Des ouvriers découvrent un cadavre momifié, emmuré dans la cheminée d'un appartement du Havre. La capitaine de police Ariane Sallès est chargée de l'enquête. À ses côtés, pour l'épauler, son ami et collègue Gaspard Lesage ainsi que le reconnu Professeur Valetti. Alors que le mystère s'épaissit autour de l'identité du corps, les membres d’une famille respectée de la région semblent liés à l’affaire. En fouillant dans leur passé, Arianne exhume d'étranges secrets dont celui entourant la disparition de leur fille, Claire...

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Le meilleur du plus grand cabaret du monde
    gulli
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Jouez avec nous avec JouéClub
    gulli
  • Hawaii 5-0
    6terreplay
  • Pékin express
    m6replay
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Code 211
    6play
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Coupe du Monde de la FIFA 2026
    m6replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Charmed
    m6replay
  • Bones
    tevareplay