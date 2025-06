Laurence Ravel, de la PJ d'Avignon, doit élucider la mort d'une femme, découverte dans une chambre forte de la bibliothèque du Palais des Papes. Pour l'aider, on lui adjoint une enquêtrice à la tête d'une section de criminologie du 36 quai des Orfèvres : Julie Ravel, la fille du frère jumeau de Laurence. Les deux femmes, qui ne s'étaient jamais rencontrées, sont contraintes de travailler ensemble malgré des personnalités et des méthodes d'investigation très différentes. © MADE IN PM