L'homme de nos vies
L'homme de nos vies
6play

Épisode 4

La vie de Camille bascule quand l’homme qu’elle aime disparaît du jour au lendemain après avoir vidé son compte en banque. Elle décide de le retrouver et découvre qu’il séduit d’autres femmes dans le but de les escroquer. Camille va tout faire pour aider ces victimes aveuglement amoureuses à ouvrir les yeux sur qui est réellement cet homme. Ensemble, elles vont faire front contre lui et tenter d’obtenir justice. Arriveront-elles à le faire tomber ? © Sibaro Films

Voir la vidéo

Série | Drame

Saison 1Saison 1

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Diana Salazar
    m6replay
  • Pablo Ibar : une vie en sursis
    m6replay
  • Speakerine
    m6replay
  • Grand Hôtel
    m6replay
  • Swimming with sharks
    m6replay
  • Jane Austen : bienvenue à Sanditon
    m6replay
  • Dresde 1945 : chronique d'un amour
    m6replay
  • Marie de Bourgogne
    m6replay
  • Hindenburg : le géant des airs
    m6replay
  • Docteur Thorne
    m6replay
  • Le naufrage du Laconia
    m6replay
  • Isla Brava
    m6replay