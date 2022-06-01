Épisode 4

La vie de Camille bascule quand l’homme qu’elle aime disparaît du jour au lendemain après avoir vidé son compte en banque. Elle décide de le retrouver et découvre qu’il séduit d’autres femmes dans le but de les escroquer. Camille va tout faire pour aider ces victimes aveuglement amoureuses à ouvrir les yeux sur qui est réellement cet homme. Ensemble, elles vont faire front contre lui et tenter d’obtenir justice. Arriveront-elles à le faire tomber ? © Sibaro Films