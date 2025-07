Épisode 1

En 1477, Marie de Bourgogne a vingt ans et hérite d’un duché très convoité à la mort de son père, Charles le Téméraire. Entre ambitions royales et impériales, son mariage devient un enjeu politique crucial. Confrontée à un monde de luttes de pouvoir et de trahisons, Marie doit s’imposer pour défendre son héritage et préserver l’avenir de la Bourgogne. © MR-FILM / ORF / ZDF / BETA - 2016