Petit génie malgré lui, Malcolm vit dans une famille hors du commun. Le jeune surdoué n'hésite pas à se servir de son intelligence pour faire les 400 coups avec ses frères : Francis, l'aîné, envoyé dans une école militaire après une bêtise de trop, Reese, une brute pas très maligne, et Dewey, le petit dernier et souffre-douleur. Les parents tentent de canaliser l'énergie de ces petits démons. Si Loïs est despotique et veut tout contrôler, Hal, en revanche, ne pense qu'à s'amuser. © WALT DISNEY COMPANY (THE)