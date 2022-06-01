Merlin (1/2)
Merlin (1/2)
Après dix années passées aux côtés du prince Arthur, Merlin se retire dans sa forêt de Brocéliande pour une paisible retraite tandis qu'Arthur, au grand dam de sa cousine Morgane, s'apprête à épouser Guenièvre. L'arrivée de la fée Viviane et de son fils Lancelot va pulvériser ses plans. Viviane aimerait que Merlin éduque Lancelot et impose sa présence en déployant charmes et malice. Merlin, lui, n'est pas insensible à l'enchanteresse, mais plus il tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs… © Gulli

Jeunesse | Film jeunesse | Pour les plus grands

Le film

