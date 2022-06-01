Mesrine : l'ennemi public n°1
Quelques années après son exil canadien, Mesrine est de retour en France. Les choses ont changé, lui aussi. Sa rencontre avec François Besse, sa relation avec Charlie Bauer et son basculement dans la lutte politique avec notamment son combat contre les QHS vont changer l'homme et la face de la France des années 70. Plus sauvage, plus fou, Mesrine devient une bête médiatique : ses actions criminelles de plus en plus spectaculaires lui valent toutes les attentions des médias et toutes les polices de France le traquent sans répit... © 2008 Reine Multimedia Publishing

Film | Histoire | Policier

